Prefeituras espalhadas pelo Brasil exigem a retirada de fios aéreos e sua colocação de forma subterrânea. Mas não tem sido uma luta fácil. No Rio chegou-se a pressionar para que acontecesse imediatamente. Isto não foi possível. A comunicação das concessionárias de energia às empresas de TV, telefone e internet sobre o alinhamento e a retirada das fiações não utilizadas dos postes - prevista na Lei 10.225/23 estabelecida no Projeto de Lei de autoria do deputado Julio Rocha (Agir), há dois anos teve trânsito lento na Casa. E agora, as concessionárias pedem de 10 a 15 anos para fazerem o serviço. O argumento é que se o fizessem "logo" elevaria muito o preço das tarifas para o consumidor. O outro lado é que roubos de cabos e fios têm trazido prejuízos gigantescos para a cadeia de fornecimento de serviços.

Ministério da Saúde é acionado para cumprir lei do CPF

Lei do deputado Julio Lopes determina o CPF como identificação nacional - Divulgação

O deputado Julio Lopes (PP), autor da lei que tornou o CPF como único número para o registro geral no país, entrou com representação no TCU, para que o ministro da Saúde, Aroldo Cedraz, explique o motivo da determinação não ser aplicada na área. "O CPF é inequívoco e permite monitoramento e maior eficácia da gestão de saúde", explicou o parlamentar, citando aumento de fraudes com uso de carteiras de identidade em programas sociais.

São João de Meriti ganha Agência do Ministério do Trabalho

A Prefeitura de São João de Meriti e o Ministério do Trabalho firmaram parceria para a primeira Agência Regional do órgão no município. Entre os serviços estão a emissão de carteira de trabalho, habilitação do seguro-desemprego, registro profissional, rescisão de contrato e orientações trabalhistas.

CAU-RJ destina R$ 200 mil a projetos culturais

O novo edital de patrocínio cultural do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro poderá financiar até 80% do valor dos projetos, contemplando quatro no valor de até R$ 50 mil. Só poderão participar pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Inscrições de 6 de fevereiro a 22 de março.

PICADINHO

Em parceria com o Hemorio, a Segmedic promove campanha de doação de sangue na unidade de Nova Iguaçu, hoje, das 10h às 15h.



O Festival Carioca Ballet de Favela, que será realizado no Theatro Municipal do Rio, está com inscrições abertas até amanhã na Associação Ballet Manguinhos.

A Multiplan, administradora de 20 shopping centers em sete estados, arrecadou R$ 1,1 milhão na campanha 'Arrecadômetro de Natal', beneficiando mais de 30 mil pessoas em vulnerabilidade social.