Publicado 02/02/2025 05:00

Mesmo adversários admitem que o prefeito do Rio é incansável quando tem um objetivo a ser atingido. Eduardo Paes quer no ano que vem eleger no mínimo, por baixo mesmo, oito deputados federais e dez parlamentares estaduais. Para isso, as chapas serão fortíssimas, segundo aliados que já andam especulando nomes. Não se pode subestimar a articulação já que deu certo no âmbito municipal, quando foram eleitos 16 vereadores e o próprio Paes venceu confortavelmente uma eleição que do outro lado tinha como mentor o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os mais otimistas dizem que se a estratégia de Eduardo Paes for vitoriosa a próxima meta é fincar bandeira de um aliado do PSD na presidência da Alerj em 2027.

Novo secretário de Fazenda chega prestigiado ao cargo

Atento à necessidade neste 2025 de constituir uma equipe forte na área que cuida das finanças do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro escolheu para ocupar a Secretaria de Fazenda, Juliano Pasqual, que reconhecidamente tem trânsito em Brasília e detém profundo conhecimento da máquina pública. Além de técnico do setor, ele integrou o governo Geraldo Alckmin, em São Paulo, hoje o vice-presidente da República. O que pode ajudar a abrir portas no Poder Executivo. Pasqual também colaborou com a administração Ibaneis Rocha, em Brasília.



Em substituição a Leonardo Lobo, o novo secretário empresta o seu prestígio ao governo do Rio por ter trânsito livre no Congresso Nacional. Seu nome foi referendado pelo futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo deputado Arthur Lira, sempre um nome influente na Câmara. O Rio precisará de uma equipe compacta que saiba tratar das finanças e com capacidade de articulação política quando chegar a hora da votação das leis infraconstitucionais de regulamentação da Reforma Tributária e dos vetos do Propag.



Para completar, Juliano Pasqual também conhece bem o segundo escalão e o funcionamento dos bastidores do Legislativo, pois durante 8 anos manteve atividades na Câmara Federal.

MetrôRio apoia projetos culturais

O MetrôRio selecionou, por edital público, sete projetos sociais para receber recursos via Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS). As atividades serão realizadas ao longo de 2025 e têm como foco o desenvolvimento de áreas em situação de vulnerabilidade social próximas às estações.

Apelo desesperado pela adoção animal

O secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, voltou a apelar à população que adote os pets da Fazenda Modelo. "O abrigo está cheio e eles precisam de um lar", afirma. A veterinária Cândida Pimentel completa: "É preciso castrar e microchipar os animais para evitar o abandono".

PICADINHO

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas para mais de 800 vagas em cursos gratuitos pela internet.



A festa de encerramento do projeto 'O Show tem que Continuar', das turmas de percussão da Ong Vidiga na Social, terá apresentação dos alunos e da bateria hoje, às 18h, na Rua Nova, no Vidigal.



O Projeto 'Argus - 200 anos da imigração alemã no Brasil' acontecerá no Grajaú Tênis Clube no dia 8 de fevereiro, às 18h.