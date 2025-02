Juliano Pasqual assume a Secretaria Estadual de Fazenda - Diulgação

Publicado 01/02/2025 10:00

Atento à necessidade neste 2025 de constituir uma equipe forte na área que cuida das finanças do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro escolheu para ocupar a Secretaria de Fazenda, Juliano Pasqual, que reconhecidamente tem trânsito em Brasília e detém profundo conhecimento da máquina pública. Além de técnico do setor, ele integrou o governo Geraldo Alckmin, em São Paulo, hoje o vice-presidente da República. O que pode ajudar a abrir portas no Poder Executivo. Pasqual também colaborou com a administração Ibaneis Rocha, em Brasília.

Em substituição a Leonardo Lobo, o novo secretário empresta o seu prestígio ao governo do Rio por ter trânsito livre no Congresso Nacional. Seu nome foi referendado pelo futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo deputado Arthur Lira, sempre um nome influente na Câmara. O Rio precisará de uma equipe compacta que saiba tratar das finanças e com capacidade de articulação política quando chegar a hora da votação das leis infraconstitucionais de regulamentação da Reforma Tributária e dos vetos do Propag.

Para completar, Juliano Pasqual também conhece bem o segundo escalão e o funcionamento dos bastidores do Legislativo, pois durante 8 anos manteve atividades na Câmara Federal.