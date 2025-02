Prefeita de Araruama, Daniela Soares, durante abertura dos trabalhos legislativos - Reprodução

Publicado 04/02/2025 17:37

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), marcou presença na sessão do legislativo nesta terça-feira (4), a primeira do ano. Além de prestigiar a ocasião, ela anunciou mudanças em seu secretariado e dialogou diretamente com os parlamentares – algo que não era comum em gestões anteriores.

Entre os novos nomeados estão Ronan Gomes, como procurador-geral do município; Valéria Amaral, na Secretaria de Educação; Verônica do Café Capri (NOVO), acumulando a função de vice-prefeita e secretária de Política Social; e Aridinho, como secretário de Transporte. Um detalhe curioso é que dois dos nomeados – Valéria e Aridinho – foram candidatos pela oposição nas eleições, ambos do PL. Com a nomeação de Aridinho, a vaga dele na Câmara será assumida pelo suplente Aparicio, também do PL.



Comentário do vereador Anderson Moura (PL) sobre a participação de Daniela Soares na abertura dos trabalhos legislativos Reprodução Outro ponto que chamou atenção foi a nomeação de Verônica do Café Capri, anteriormente vetada por Chiquinho da Educação (PODE), ex-prefeito e ex-aliado da chefe do executivo. A decisão reforça a autonomia da prefeita, que tem conquistado aceitação popular e elogios pelo novo clima político que instaurou na cidade com o grito de independência de Daniela. A população está satisfeita, o comentário na rua é de muita esperança com o mandato dela e as pessoas estão dizendo que ela é uma pessoa muito interessante, passa a jovialidade, alegria, dá carinho ao povo, que a presença dela no Orla Ativa foi um sucesso tremendo e que esta participação dela na Câmara também mexeu muito com os vereadores. Isso se explica porque Lívia de Chiquinho (PODE) passou 8 anos como prefeita e nunca teve nenhuma reunião com vereadores. Eles jamais conversaram com ela nem pelo telefone e ela tampouco assistiu as sessões da cidade.

O vereador Elói Ramalho (Solidariedade) destacou em bate-papo com a coluna, que a principal qualidade de Daniela é sua capacidade de ouvir. Segundo ele, ela já abriu diálogo com o sindicato dos servidores, participou da sessão na Câmara e se colocou à disposição dos vereadores, algo inédito na cidade. “Mudou o cenário completamente, é outra vibe”, afirmou. Elói disse ainda, que na rua a situação dela tá muito boa, que ela botou “ordem na casa”, determinou a todos os servidores que não quer ninguém sendo distratado, para ter respeito com a população, “é outro patamar”, disse ele. Brincando o vereador ainda completou que “está sentindo em Iguaba com Vantoil Martins”.