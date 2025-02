Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno - Reprodução

Publicado 05/02/2025 16:32

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), está radiante com a notícia que foi divulgada no fim de semana, que a cidade é a única da Região dos Lagos que tem 100% das praias balneáveis, ou seja, liberadas ao banho, especialmente as praias de laguna.

Em conversa, por telefone, ele lembrou que é a primeira vez que isso acontece em décadas, e que está muito feliz. Destacou que foi um trabalho incansável, verificando as bocas de lobos, bem como os despejos clandestinos de esgoto, mandando a equipe da secretaria de Meio Ambiente e Obras cobrar a Prolagos. Disse ainda que esse é um momento muito especial e que a única coisa que Arraial do Cabo tem verdadeiramente de valioso são as belezas naturais e a preservação ambiental, prioridade no governo dele.