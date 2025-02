Além do prefeito Fábio do Pastel e do secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, estiveram presentes também, os secretários aldeenses de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; e do chefe de gabinete Fernando Frauches, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, junto do secretário de Meio Ambiente, Jorge Oliveira, e a subsecretária de Meio Ambiente e Saneamento, Keila Ferreira, o secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Júnior Guimarães; o secretário de Pesca de Iguaba Grande, Leandro Coutinho; o chefe de gabinete de Cabo Frio, Kiko Jorge; a superintendente de Meio Ambiente de Araruama, Ana Paula Rodrigues de Souza, o representante da Prolagos, Carlos Magno, representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e os vereadores aldeenses Marcio Soares, Moisés Batista e Pedro Abreu. - Cleydson Alan/PMSPA

Além do prefeito Fábio do Pastel e do secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, estiveram presentes também, os secretários aldeenses de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; e do chefe de gabinete Fernando Frauches, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, junto do secretário de Meio Ambiente, Jorge Oliveira, e a subsecretária de Meio Ambiente e Saneamento, Keila Ferreira, o secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Júnior Guimarães; o secretário de Pesca de Iguaba Grande, Leandro Coutinho; o chefe de gabinete de Cabo Frio, Kiko Jorge; a superintendente de Meio Ambiente de Araruama, Ana Paula Rodrigues de Souza, o representante da Prolagos, Carlos Magno, representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e os vereadores aldeenses Marcio Soares, Moisés Batista e Pedro Abreu. Cleydson Alan/PMSPA

Publicado 06/02/2025 15:02

A preservação da Lagoa de Araruama e a atual situação sanitária do corpo hídrico foram foco de mais um encontro presidido pelo prefeito Fábio do Pastel (PL), na quarta-feira (5), em São Pedro da Aldeia. Empenhado em buscar soluções, o chefe do executivo convidou os prefeitos das cidades banhadas pela laguna com o objetivo de alinhar esforços e estratégias entre os municípios. Na oportunidade, ficou definido um novo encontro para apresentação dos dados coletados.

Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel falou sobre o carinho que possui pela lagoa e a sua importância para os moradores. Fábio destacou, ainda, que uma força-tarefa foi formada entre os prefeitos e representantes dos municípios interessados para realizarem um levantamento técnico de todos os dados relevantes a fim de concretizarem um plano de ação para a recuperação da laguna.

Além do prefeito Fábio do Pastel e do secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, estiveram presentes também, os secretários aldeenses de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; e do chefe de gabinete Fernando Frauches, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, junto do secretário de Meio Ambiente, Jorge Oliveira, e a subsecretária de Meio Ambiente e Saneamento, Keila Ferreira, o secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Júnior Guimarães; o secretário de Pesca de Iguaba Grande, Leandro Coutinho; o chefe de gabinete de Cabo Frio, Kiko Jorge; a superintendente de Meio Ambiente de Araruama, Ana Paula Rodrigues de Souza, o representante da Prolagos, Carlos Magno, representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e os vereadores aldeenses Marcio Soares, Moisés Batista e Pedro Abreu. Cleydson Alan/PMSPA

“Fiquei emocionado de ver os representantes de tantos municípios sensibilizados com a nossa Lagoa de Araruama. Eu tenho certeza que, com essa força-tarefa e unificando a fiscalização, vamos conseguir trazer nossa lagoa de volta. Firmamos o compromisso de nos encontrarmos novamente para cada cidade apresentar os dados levantados para cobrarmos quem precisar e realizar um plano de ação para a recuperação da laguna”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, a reunião foi proveitosa para que todos os municípios envolvidos possam levantar os principais pontos de atuação. “Cada prefeitura vai fazer um levantamento técnico de todas as suas demandas. Aqui em São Pedro da Aldeia, vamos levantar a questão da operação do sistema de tempo seco da Prolagos, apontando todos os gargalos. O objetivo é mostrar à concessionária onde é necessário fazer manutenções preventivas de limpeza das galerias, até mesmo a construção de caixas de areia separadoras de resíduos sólidos. Com a instituição do Gabinete de Ações Pró-Lagoa de Araruama, já estamos realizando a fiscalização ostensiva e vamos, ainda, analisar os pontos que a Prefeitura possa corrigir com ações de drenagem”, explicou o secretário.

A reunião também contou com a presença dos secretários aldeenses de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; e do chefe de gabinete Fernando Frauches. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), compareceu ao encontro junto do secretário de Meio Ambiente, Jorge Oliveira, e da subsecretária de Meio Ambiente e Saneamento, Keila Ferreira. Estiveram presentes, ainda, o secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Júnior Guimarães; o secretário de Pesca de Iguaba Grande, Leandro Coutinho; o chefe de gabinete de Cabo Frio, Kiko Jorge; e a superintendente de Meio Ambiente de Araruama, Ana Paula Rodrigues de Souza.



Também participaram do encontro, o representante da Prolagos, Carlos Magno, representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e os vereadores aldeenses Marcio Soares (PL), Moisés Batista (SDD) e Pedro Abreu (REP).