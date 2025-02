Daniela Soares (MDB) e Verônica do Café Capri (NOVO) - Reprodução

Daniela Soares (MDB) e Verônica do Café Capri (NOVO)Reprodução

Publicado 07/02/2025 12:55

A cidade de Araruama completou 166 anos nesta quinta-feira (6). E não é que a prefeita Daniela Soares (MDB), há 35 dias no cargo, cumpriu a promessa de que ia dar um “presentão” de aniversário ao município? Durante a tarde, anunciou um verdadeiro pacotão de ações a serem cumpridas de imediato.



Na Saúde, será ampliado o número de leitos na UPA, horário ampliado de atendimento no PAM, reformas de postos de saúde, Centro de Especialidades Odontológicas, construção de um centro especializado em fisioterapia, reabilitação no distrito de São Vicente.



Na Educação e no Esporte, anunciou mais processos seletivos para professores, ampliação no número de vagas em creches, transporte universitário diurno, maior quantidade de bolsas universitárias e construção de três novas quadras poliesportivas.



Na Infraestrutura, “muitos avanços na pavimentação”, disse ela, além de revitalização de praças e força-tarefa nos bairros e distritos para ordenamento. Daniela também anunciou a construção de um CRAS no Morro grande e um Café do Trabalhador em São Vicente. Veja o vídeo, abaixo, que Daniela postou:



___________________

fotogaleria