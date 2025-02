Diretor-geral da unidade, Francisco Barbosa, e Dr. Serginho - Reprodução

Diretor-geral da unidade, Francisco Barbosa, e Dr. SerginhoReprodução

Publicado 07/02/2025 13:57

Em Cabo Frio, o prefeito Dr. Serginho (PL) anunciou em seu Instagram o início das obras para a construção de dez salas de cirurgia, um centro de diagnóstico de câncer e um centro de atendimento pediátrico, no Hospital Universitário Reitor Hésio Cordeiro (HURHC), da UERJ.

Serginho esteve lá nesta quinta-feira (6) fazendo uma visita e aproveitou pra contar a novidade, acompanhado do diretor-geral da unidade, Francisco Barbosa, da diretora médica, Mariana Carazza, e da secretária municipal de Saúde, Bia Trindade. O objetivo principal é acelerar o andamento da fila de cirurgias eletivas. A obra será financiada pelo Estado.

Outra novidade é que já vão começar as obras do Centro Pediátrico, no Hospital da Mulher, a cargo do município. Em junho, o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, também vai passar por reforma.