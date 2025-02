Estiveram presentes os secretários municipais de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; e de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, além do chefe de gabinete, Fernando Frauches, e os vereadores Moisés Batista, Paulo Santana e Pedro Abreu. Representando a Marinha do Brasil, participaram a Primeiro-tenente Fernanda Amorim e os capitães-tenentes Yuri Mariano de Oliveira e Felipe de Oliveira. Pela concessionária Prolagos, compareceram o engenheiro Ricardo Azevedo e o gerente de serviços Ricardo Eduardo. - Agnaldo Ribeiro/SEMOD

Publicado 07/02/2025 15:43

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu, nesta quinta-feira (6), com representantes da concessionária Prolagos e da Marinha do Brasil para tratar avanços na infraestrutura de água e esgoto no entorno da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA). O encontro, que contou com a participação do comandante da BAeNSPA, Capitão de Mar e Guerra Fuzileiro Naval Marcos dos Santos Lopes, também abordou uma possível colaboração técnica e logística da instituição militar para ações de proteção da Laguna de Araruama.



A implantação de redes elevatórias para a captação de esgoto próximo à BAeNSPA foi um dos temas debatidos na ocasião. O gerente de serviços da Prolagos, Ricardo Eduardo, apresentou o projeto das obras de captação de tempo seco, além de detalhar as intervenções já realizadas pela concessionária e as ações previstas, destacando que há recursos garantidos para a continuidade das obras.



Outro tema abordado foi a importância de uma cooperação entre a Prefeitura aldeense e a Marinha do Brasil em ações de monitoramento ambiental da Laguna de Araruama. Entre as iniciativas, estão análises da qualidade da água, sobrevoos e fiscalizações por meio de embarcações. O comandante, CMG FN Marcos dos Santos Lopes, destacou a disposição do órgão para atuar em conjunto com o município na preservação da Laguna.



Estiveram presentes os secretários municipais de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; e de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, além do chefe de gabinete do prefeito Fábio do Pastel, Fernando Frauches, e os vereadores Moisés Batista (SDD), Paulo Santana (PP) e Pedro Abreu (REP).



Representando a Marinha do Brasil, também participaram do encontro a Primeiro-tenente Fernanda Amorim e os capitães-tenentes Yuri Mariano de Oliveira e Felipe de Oliveira. Pela concessionária Prolagos, compareceram o engenheiro Ricardo Azevedo e o gerente de serviços Ricardo Eduardo.

