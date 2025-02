Da esquerda para a direita: prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa; prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel; prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho; prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno; prefeita de Araruama, Daniela Soares; vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha e ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins - Reprodução

Da esquerda para a direita: prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa; prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel; prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho; prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno; prefeita de Araruama, Daniela Soares; vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha e ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil MartinsReprodução

Publicado 10/02/2025 14:29 | Atualizado 10/02/2025 14:48

Prefeitos da Região dos Lagos se reuniram neste sábado (8) para um passeio inusitado em Arraial do Cabo. O grupo aproveitou um dia de lazer em alto-mar, mas também colocou na pauta discussões sobre a situação da Lagoa de Araruama e o trabalho desenvolvido pela concessionária de água e esgoto.



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anfitrião do encontro, recebeu a prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), e o chefe do Executivo de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), que estava acompanhado do ex-prefeito Vantoil Martins.

Também esteve presente Fábio do Pastel (PL), prefeito de São Pedro da Aldeia. Ele participou do evento ao lado do chefe de gabinete, Fernando Frauches. Além disso, Magno contou com a presença do vice-prefeito, Diego Silveira, e do secretário de Educação, Bernardo Alcântara.

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) foi o último a chegar, porque na parte da manhã ficou voltado para a questão da demolição das ruínas do Hotel Acapulco. Ele chegou na parte da tarde, permaneceu por cerca de 40 minutos, deu um abraço no pessoal e depois teve que sair.



Quem também marcou presença foi o vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha. Em conversa com ele, disse que estar na região é sempre uma alegria e que considera os prefeitos amigos, destacando que já teve a oportunidade de ajudá-los enquanto ocupava o cargo de secretário de Meio Ambiente.



Pampolha afirmou que, mesmo em um momento de descanso, a política acaba sendo assunto inevitável e que a conversa girou em torno dos royalties, da situação da Lagoa de Araruama e do trabalho que já foi realizado até agora. Ele ressaltou que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito e que agora é o momento de unir os gestores para acelerar os investimentos na recuperação da lagoa, garantindo melhorias concretas para a região.

Da esquerda para a direita: vice-prefeito de Arraial, Diego Silveira; vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha; chefe do Executivo de Iguaba Grande, Fabinho Costa; prefeita de Araruama, Daniela Soares; prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno; ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins e Fábio do Pastel (PL), prefeito de São Pedro da Aldeia Reprodução

O prefeito de Arraial do Cabo comentou com a coluna, que organizou o passeio justamente porque o Pampolha estaria de passagem na cidade, então ele tratou de ligar para os amigos prefeitos pra organizar esse encontro. magno também aproveitou a oportunidade para conhecer a Daniela Soares, a nova prefeita de Araruama, a quem elogiou muito e disse que ela se mostrou uma grande parceira.

Questionado se essa reunião teve um quê também de resenha política com olhos voltados para as eleições de 2026, Marcelo disse que não. Contou que foi meramente um encontro de amigos, um sábado de sol, de verão, para dar uma relaxada e falar um pouquinho das belezas naturais da nossa região, da importância de preservar as belezas naturais, aproveitando o passeio tradicional da cidade.

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anfitrião do encontro, recebeu a prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), o chefe do Executivo de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), acompanhado do ex-prefeito Vantoil Martins; Fábio do Pastel (PL), prefeito de São Pedro da Aldeia, com o chefe de gabinete, Fernando Frauches; o vice-prefeito de Arraial, Diego Silveira, e o secretário de Educação, Bernardo Alcântara; além do vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha Reprodução