Prefeito de Cabo Frio, Serginho, acompanhando o início do ano letivoReprodução

Publicado 10/02/2025 15:36

O ano letivo teve início nesta segunda-feira (10) em Cabo Frio, e o prefeito da cidade, Serginho (PL), acompanhou pessoalmente a chegada dos alunos em uma das maiores escolas da periferia do município. Ele esteve na Escola Municipal Professora Maria Dária Saldanha, localizada no bairro Jardim Esperança, onde conversou com diretores e servidores sobre os desafios da rede pública de ensino neste começo de ano.



Na véspera da volta às aulas, no domingo (9), o prefeito também esteve na Secretaria de Educação para acompanhar a finalização dos preparativos para o início do ano letivo. Entre as atividades, monitorou a chegada dos alimentos para a merenda escolar e a alocação de professores nas unidades de ensino. O prefeito destacou o empenho da equipe da Secretaria de Educação e do secretário Alfredo Gonçalves na organização das atividades, enfatizando que o trabalho tem sido realizado de forma ininterrupta para garantir o funcionamento das escolas.



Apesar dos esforços, a prefeitura reconheceu que algumas unidades escolares enfrentam problemas de infraestrutura. Na sexta-feira (7), o prefeito divulgou um informe alertando pais e responsáveis sobre possíveis dificuldades nesta primeira semana de aulas. De acordo com ele, diversas escolas anunciadas como reformadas pela gestão anterior não tiveram suas obras concluídas. Um dos casos mais críticos é o da escola de Maria Joaquina, onde foram investidos aproximadamente R$ 1,8 milhão em uma reforma que, segundo a prefeitura, não foi efetivada.



O prefeito também ressaltou que a ausência de um processo seletivo para contratação de profissionais no ano passado, sob responsabilidade da gestão anterior, gerou desafios adicionais para a composição do quadro de professores. No entanto, ele garantiu que as contratações estão sendo feitas com transparência e rigor.