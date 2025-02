Prefeito Fábio do Pastel entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa - Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Prefeito Fábio do Pastel entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Publicado 11/02/2025 19:14 | Atualizado 11/02/2025 19:15

São Pedro da Aldeia - Mais ampla, confortável e segura, assim ficou a Escola Municipalizada Capitão Costa, no bairro Cruz. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, entregou a reforma e ampliação da unidade à comunidade escolar nesta terça-feira (11). A escola com longa história no município foi celebrada por autoridades municipais e estaduais, ex-alunos, profissionais da educação, pais e estudantes. Além de um café da manhã com direito a bolo, as crianças também puderam aproveitar brinquedos e algodão-doce.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

O prefeito Fábio do Pastel prestigiou o evento junto ao vice-prefeito Júlio Queiroz e parabenizou toda a equipe da escola pelo empenho e dedicação durante as obras. Fábio aproveitou a oportunidade para falar com ex-professores e ex-alunos presentes e também entregou lembranças para a atual equipe da escola. Rosilene da Silva Ribeiro é a servidora com mais tempo na unidade, com 28 anos de serviços. O professor de matemática e geografia, Gustavo Cordeiro Rios, também foi homenageado por seus 23 anos de ensino na escola.



“Fica aqui meu muito obrigado a cada servidor desta escola. Quero dizer que vocês estão de parabéns, esse atendimento, o jeito de cuidar dessas crianças aqui, eu já conversei com alguns pais de alunos e percebi o carinho que a equipe dessa escola tem por eles. Isso me traz uma felicidade muito grande, ainda mais agora que nós estamos entregando uma escola bem maior para a comunidade. Quando nós assumimos, a escola tinha sete salas e, hoje, nós estamos com 12 salas amplas e que vão receber ar-condicionado. Hoje, eu estou nessa missão de prefeito, mas também estudei em uma escola pública e falo sempre que eu procuro levar a melhor qualidade para tudo que fazemos. Já reformamos várias escolas e estamos com mais ainda para finalizar”, afirmou Fábio do Pastel.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

O deputado estadual Pedro Ricardo também acompanhou o evento e parabenizou a gestão pela obra. “É um grande prazer estar aqui mais uma vez, com essa entrega maravilhosa. Hoje é um dia realmente muito importante para a Escola Capitão Costa, com mais de 50 anos de história. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente a secretária Danielle Corrêa e o prefeito Fábio do Pastel, que tem uma visão empreendedora, de futuro, e fez, aqui, no interior, essa reforma espetacular para proporcionar uma qualidade de vida enorme e uma qualidade de ensino muito importante para todos os moradores aqui do bairro da Cruz”, apontou.



A secretária de Educação, Danielle Corrêa, comentou o sentimento de entregar a unidade escolar. “É com muita alegria que entregamos, juntamente com o prefeito Fábio do Pastel, essa escola. A gente reconhece a importância de estar aqui, nesta linda celebração. É um presente para todos os alunos, para a comunidade escolar, para cada servidor da escola e para já quem passou por aqui”.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Querida pelos alunos e servidores, a diretora Bruna Cirino destacou o trabalho duro de toda a equipe. “Jamais deixamos de oferecer o melhor para os nossos alunos, mesmo durante as obras. A nossa melhor merenda, as melhores aulas, o ambiente mais asseado, a melhor educação pública em respeito ao cargo público que exercemos e à nossa comunidade. E, hoje, com imensa emoção, inauguramos a nossa sonhada escola. Por quanto o Capitão Costa, do presente, se levanta de um projeto, ou melhor, de um ideal, voltado ao bem-estar de todos”, declarou.



Todo o secretariado municipal e toda Câmara Legislativa participaram do evento, além de representantes da Secretaria de Educação, da comunidade escolar e do Conselho Escolar.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

A Corporação Musical Capitão Costa abriu a cerimônia com a música “Do Seu Lado”, da banda Jota Quest, seguido pela exibição de um vídeo institucional apresentando o antes e depois da reforma e ampliação da unidade para a comunidade escolar. A aluna Gabriela Quintanilha, do oitavo ano, faz parte da banda e relatou que a escola mudou bastante, cresceu. Segundo Gabriela, que está animada para voltar às aulas, as mudanças vão fazer diferença nos estudos.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Tania Rodrigues e Antônio Fiel, avós da jovem Vitória Rodrigues, de 11 anos, comentaram que este é o primeiro ano da neta na escola e destacaram que a unidade escolar é muito elogiada pelos pais, o que os deixam mais tranquilos.



Já o aluno do 9º ano, Daniel Machado, de 14 anos, estuda na escola desde o sexto ano e falou sobre as diferenças que percebeu até o momento. “A escola está maior, gostei de onde colocaram as salas, ficou mais organizado. Notei mudança na área que era a biblioteca, ampliou bastante e acho que vai ficar mais confortável para estudar”, comentou.



Veja como a E. Mz. Capitão Costa ficou

Com as obras, a escola passou por uma transformação significativa, indo de 307,76 m² para 2.280,38 m² de área construída. As obras no local proporcionaram o aumento do número de salas de aula, incluindo laboratório de ciências e informática; construção de um bloco administrativo com secretaria, sala dos professores, atendimentos aos pais, almoxarifado e copa; e a construção do refeitório, para melhor atender os estudantes.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA

O projeto da Prefeitura de São Pedro da Aldeia também incluiu pavimentação externa com intertravado e grama; adaptação de rampas, guarda corpos, acessibilidade nas circulações para acesso total de alunos e funcionários PCD a todos os ambientes da unidade, além da construção de banheiros acessíveis para alunos e funcionários.



Alunos e servidores também foram beneficiados com construção de cobertura de acessos entre os blocos e cobertura de pátio coberto; troca de todos os revestimentos, louças e metais; pintura geral da unidade, interna e externa, e uma nova cozinha com recursos mais modernos e obedecendo às normas vigentes.

Entrega reforma e ampliação da escola municipalizada Capitão Costa Cleydson Alan/PMSPA e Renan Freitas/PMSPA