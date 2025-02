A formalização da parceria ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, do presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin, e do arquiteto, urbanista e especialista da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, além da equipe técnica da entidade - Mari Ricci/SECOM

A formalização da parceria ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, do presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin, e do arquiteto, urbanista e especialista da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, além da equipe técnica da entidadeMari Ricci/SECOM

Publicado 12/02/2025 13:48

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), assinou na manhã desta terça-feira (11) um convênio de parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para dar continuidade ao programa “Calçada Acessível”. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura urbana, garantindo mais acessibilidade em calçadas e espaços públicos.



A formalização da parceria ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, do presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin, e do arquiteto, urbanista e especialista da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, além da equipe técnica da entidade. Cabo Frio integra o projeto desde 2019.