Marcelo recebeu, em seu gabinete, oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, que representam a banda marcial da Marinha do Brasil - Reprodução

Publicado 13/02/2025 14:53 | Atualizado 13/02/2025 14:58

Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) está a mil por hora, se dividindo entre os trabalhos nesta alta temporada e o início do ano letivo, mas também se movimenta nos preparativos de aniversário dos 40 anos de emancipação da cidade, celebrado em maio. Cabistas, moradores da Região dos Lagos e turistas podem ir se planejando porque os festejos de aniversário prometem. João Gomes, Belo e Paralamas do Sucesso estão entre as atrações. Além dos shows, claro, a parte tradicional da comemoração já está sendo detalhada. Nesta quarta-feira (12), Marcelo recebeu, em seu gabinete, oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, que representam a banda marcial da Marinha do Brasil. O encontro teve um propósito claro: realizar uma visita técnica ao local onde será realizado o desfile.



secretário de Educação, Bernardo Alcântara se reuniu com o vereador Galego (PL) para discutir o início do ano letivo Reprodução

A HORA DO RETORNO

Ainda em Arraial, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, foi dar o último ‘confere’ na escola, que é a menina dos olhos de Marcelo Magno, Prefeito Henrique Melman, no Parque Público Municipal, na Prainha. A unidade está novinha em folha, como disse o secretário, e preparada para atender as demandas dos alunos e profissionais. A escola promete ser a grande revolução na educação cabista. O prefeito Marcelo Magno, juntamente com o secretário Bernardo Alcântara, não está medindo esforços para investir na melhoria da qualidade de ensino da rede municipal de Arraial. Além disso, nesta quarta-feira (12), Bernardo se reuniu com o vereador Galego (PL) para discutir o início do ano letivo. Entre as iniciativas, a implementação do ensino integral se destaca como um marco significativo, proporcionando aos alunos uma experiência educacional mais rica e completa. Além disso, a entrega de kits de material didático e uniformes para os estudantes reflete um compromisso com a igualdade e inclusão no ambiente escolar. Agora é aguardar para ver como os alunos vão receber essa escola, tirar proveito ao máximo, né? Aliás, muitos outros projetos estão no forno, sendo gestados pela dupla Marcelo/Bernardo, no que diz respeito à educação cabista.



