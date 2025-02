Prefeito de Cabo Frio, Serginho, e agentes da GCM - Reprodução

Publicado 13/02/2025 13:39

O prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), aceitou de bom grado o convite para almoçar com parte da tropa da Guarda Municipal, na sede da corporação, em São Cristóvão. No cardápio, além de uma saborosa costela com agrião e batata, muita troca com os agentes e saber como está o andamento dos trabalhos, bem como se há demandas urgentes no setor.

O encontro foi também uma pausa no frenesi que está a Educação, Serginho está cheio de abacaxis pra descascar e tá focado pra resolver os problemas, que passam pela falta de pessoal e infraestrutura das escolas – para dar condição de receber os alunos. Enfim, Serginho está bastante focado nessa função a qual, inclusive, tem dado muito aborrecimento. “Tem coisas que só andam com a gente por perto”, destacou.





MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA

Ainda em Cabo Frio, vem ótima notícia da secretaria de Assistência Social, acerca das pessoas em situação de rua. Segundo levantamento da pasta, de janeiro pra cá houve mais de 240 acolhimentos. Destes 79 permanecem na Casa de Passagem, 75 foram encaminhados para suas famílias, 11 conseguiram ajuda pra alugar uma casa, com apoio da Prefeitura e 12 foram encaminhadas pra tratamento contra dependência química. No vídeo acima, uma moradora agradeceu pelo trabalho, confira.