Da esquerda para a direita: Vereador Elói Ramalho (SDD), prefeita Daniela Soares (MDB), secretária municipal de Planejamento, Dayse Barros, e deputado federal Áureo Ribeiro (SDD) - Reprodução/ Redes sociais

Da esquerda para a direita: Vereador Elói Ramalho (SDD), prefeita Daniela Soares (MDB), secretária municipal de Planejamento, Dayse Barros, e deputado federal Áureo Ribeiro (SDD)Reprodução/ Redes sociais

Publicado 13/02/2025 16:38

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), seguiu com uma agenda intensa nesta quarta-feira (12), em Brasília, no Encontro Nacional de Prefeitos. Esses dias está acompanhada pelo secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Thiago Moura, pela secretária municipal de Planejamento, Dayse Barros e pelo vereador Elói Ramalho (SDD). Foram vários encontros, incluindo um com o deputado federal Murillo Gouvêa (União).

fotogaleria

Daniela ainda participará de mais reuniões nos Ministérios do Turismo, das Comunicações e dos Esportes, com diversos projetos na pauta. Entre eles, o principal envolve a busca por recursos para Praia Seca, via Ministério do Turismo, com o apoio de Murillo. E não parou por aí! Daniela também esteve no gabinete do deputado federal Áureo Ribeiro (SDD) em busca de mais recursos. O trabalho não para, né, Daniela?