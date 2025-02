O secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, se reuniu em Brasília com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para tratar do fortalecimento do turismo da cidade no mercado norte-americano, além de temas essenciais para a infraestrutura turística da região - Divulgação

O secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, se reuniu em Brasília com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para tratar do fortalecimento do turismo da cidade no mercado norte-americano, além de temas essenciais para a infraestrutura turística da regiãoDivulgação

Publicado 13/02/2025 19:17 | Atualizado 13/02/2025 19:19

O secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, se reuniu em Brasília com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para tratar do fortalecimento do turismo da cidade no exterior, em especial no mercado norte-americano. Na reunião, Freixo apresentou as possiblidades de parceria entre a Embratur e a prefeitura de Búzios para ampliar a promoção do destino fora do país, como participação em feiras internacionais, além de press trips (viagens de jornalistas estrangeiros convidados) e campanhas publicitárias.



“O compromisso da gestão é fortalecer Búzios como um destino turístico competitivo no cenário internacional. A inclusão do município no planejamento estratégico da Embratur para o mercado norte-americano é um passo fundamental para ampliarmos nossa presença nesse público, gerando mais oportunidades para a economia local. Facilitar o acesso à nossa região vai beneficiar diretamente o setor hoteleiro, gastronômico e de serviços de base comunitária”, disse Thomas Weber.



O presidente Marcelo Freixo destacou a importância de Búzios para a estratégia de diversificação de destinos da Embratur, e ressaltou a necessidade do município participar das feiras internacionais de turismo para fortalecer a presença da cidade no mercado internacional.



“Em 2024, 1,5 milhões de estrangeiros vieram ao Rio. E muitos deles procuram, querem conhecer destinos próximos, estender o tempo de permanência e conhecer outras cidades. Vamos trabalhar para oferecer Búzios, uma das cidades mais lindas do Brasil. Os argentinos já fazem esse trajeto combinado e sabem bem do que estou falando”, brincou Freixo, referindo-se ao grande número de ‘hermanos’ que a têm como destino preferido no país.