Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi - Divulgação

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo DusiDivulgação

Publicado 13/02/2025 19:50

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Dusi, está representando o prefeito Dr. Serginho (PL) no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Reunindo cerca de 20 mil representantes de 3.200 cidades, o evento, promovido pelo Governo Federal por meio da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, tem como principal objetivo fortalecer o pacto federativo, aproximando o Governo Federal dos municípios.

Na pauta, além do intercâmbio e da apresentação da cidade a outros gestores, está a busca por programas do Governo Federal que possam trazer investimentos e impulsionar a economia do município, gerando emprego, renda e novas oportunidades.

"É uma honra representar o prefeito Dr. Serginho neste evento. Nosso principal objetivo é buscar investimentos e parcerias, além de obter informações sobre novos programas do Governo Federal voltados ao desenvolvimento econômico de Cabo Frio", explicou o secretário.

Com o tema “A cidade que queremos está em nossas mãos”, o evento termina nesta quinta-feira (13) e conta com conferências, oficinas e estandes de apresentação de diversos órgãos públicos. Todos os ministérios estarão presentes para atender os gestores municipais no local do encontro, que é estruturado em seis eixos temáticos principais: Boa Governança, Sistemas Informatizados e Serviços; Programas e Ações do Governo Federal; Governança Climática; Assistência Técnica – Transferências Governamentais; Lideranças Femininas; e Pacto Federativo Brasileiro.