Quem ajudou Diego Silveira (no meio da foto, o da esquerda com a foto na mão) foi o deputado federal Gutemberg Reis ( ao lado de Diego, também segurando a foto). Quem também participou desse momento foi Mazinho Neto, chefe de gabinete do deputado - Reprodução

Publicado 14/02/2025 15:46 | Atualizado 14/02/2025 15:48

O vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira (MDB), representou a cidade no Encontro Nacional de Prefeitos em Brasília, onde vários gestores da região fizeram fila para reuniões. Em sua estreia como gestor, Diego se saiu muito bem: conseguiu um acordo entre Secretaria de Estado de Economia e Energia do Mar do Rio e a prefeitura de Arraial para a criação de uma escola de vela.

Quem ajudou nesse apoio foi o deputado federal Gutemberg Reis (MDB), que inclusive é o autor da lei que reconhece Arraial do Cabo como Capital do Mergulho. Quem também participou desse momento foi Mazinho Neto, chefe de gabinete do deputado.