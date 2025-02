Da esquerda para a direita: vice-prefeito Leandro da Rasa (REP); prefeito Alexandre Martins (REP); primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins; secretário de Educação, Rodrigo Ramalho; vereador Anderson Lopes (REP); secretário do Lazer e Esporte, Diego Neves - Divulgação/ ASCOM

Publicado 17/02/2025 14:02

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) entregou, na sexta-feira (14), a Escola Municipalizada Eulina Marques, em São José , instituição de ensino com 70 anos de existência, totalmente reformada. A última vez que a escola passou por algum tipo de obra foi no início dos anos 2000. Estiveram presentes, o vice-prefeito, Leandro da Rasa (REP), a primeira-dama, Daniele Guimarães, o secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, além de vereadores e outras autoridades. Quer dizer, nem todos os vereadores compareceram: Raphael Braga (PRD) e Felipe Lopes (DC) – que é professor – não foram ao evento. Causou estranheza pelo fato de que ambos, não raro, têm utilizado a fala para criticar a situação da Educação no balneário. Até o secretário de Governo, Marcus Vallerius, o Marcão, lamentou que eles não tenham ido. Disse que ambos estão aptos a criticar, mas sequer foram até lá, conferir como é que ficou a escola. Seria uma oposição por oposição, só pra falar mal? A ver. Fato é que a escola ficou ótima e as crianças adoraram, Alexandre recebeu muitos abraços e sorrisos, dava gosto de ver.

Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, e prefeito Alexandre Martins, no local onde usina será construída Divulgação/ ASCOM



USINA DE RECICLAGEM = AUMENTO DO ICMS VERDE

Ainda em Búzios, Alexandre e seu secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, visitaram o espaço onde será instalada a primeira usina de reciclagem da cidade, para melhoria da gestão de resíduos e a promoção da sustentabilidade. A usina será construída na Estrada da Fazendinha. O projeto vai além da infraestrutura, incluindo uma série de iniciativas de educação ambiental nas escolas municipais, com foco no ensino da correta separação do lixo. Segundo Alexandre, as primeiras atividades de triagem de resíduos no município terão início nas escolas municipais, onde os alunos manusearão o próprio lixo descartado. Os professores também terão papel fundamental, capacitando os estudantes para compreenderem a importância da triagem e como realizar o descarte adequado dos resíduos. O projeto também prevê a instalação de 10 pontos de coleta seletiva espalhados pelos bairros da cidade. "Vamos resolver o problema do lixo em nossa cidade e, com isso, aumentar o ICMS Verde, além de gerar mais de 60 empregos com as cooperativas", afirmou o prefeito.