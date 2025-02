Prefeitura de Búzios entrega novas instalações da Escola Eulina com estrutura modernizada - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/02/2025 19:26

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, anuncia a entrega das novas instalações da Escola Estadual Municipalizada Eulina de Assis Marques. A unidade, localizada no bairro São José, passou por uma ampla adequação predial para oferecer melhores condições de ensino e conforto à comunidade escolar, com investimentos que abrangem o prédio administrativo, a área de alimentação e uma nova quadra esportiva.

O prédio administrativo conta com amplas salas para supervisão escolar, orientação educacional, direção, professores; almoxarifado; banheiros; copa para os funcionários; ampliação da secretaria, que agora tem uma sala de arquivos.

Essas melhorias vão garantir um ambiente mais organizado e funcional, com melhores condições de trabalho para os profissionais e de atendimento para a comunidade escolar.

A área da alimentação também passou por uma grande modernização, com a ampliação do refeitório e a criação de novos espaços que asseguram a qualidade no preparo e armazenamento dos alimentos. As novas instalações incluem: ampliação do refeitório, garantindo mais conforto aos alunos durante as refeições; sala dedicada para higienização dos alimentos, visando aumentar a segurança alimentar;

dispensa climatizada para melhor conservação dos alimentos; almoxarifado para armazenamento adequado dos suprimentos; sala exclusiva para as merendeiras, proporcionando um ambiente de trabalho mais organizado e funcional.

Além das melhorias administrativas e alimentares, a nova estrutura da Escola Eulina conta agora com uma quadra esportiva. A criação desse espaço visa incentivar a prática de atividades físicas, promovendo a saúde e o bem-estar dos alunos. A quadra será utilizada para aulas de educação física, projetos esportivos e eventos recreativos, integrando a comunidade escolar em atividades que estimulam o desenvolvimento físico e social.

A entrega das novas instalações da Escola Eulina reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a educação de qualidade e com a criação de um ambiente escolar adequado às necessidades pedagógicas e estruturais da comunidade. A Secretária de Educação destaca que esses investimentos fazem parte de uma estratégia maior de valorização da educação, oferecendo espaços mais amplos, modernos e seguros para alunos e profissionais da rede municipal.