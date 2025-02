Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução

Prefeito de Cabo Frio, Dr. SerginhoReprodução

Publicado 14/02/2025 18:19

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), encaminhou, nesta sexta-feira (14), um Projeto de Lei de sua autoria para acabar com a barulheira das motos que praticam o chamado "grau", quando o escapamento é adulterado.



Com essa medida, a venda e instalação desses canos de descarga, fora das normas, serão proibidas na cidade. A fiscalização ficará a cargo da Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Fazenda.



Confira o que ele diz no vídeo:





PREFEITO CONSEGUE REVERTER CRISE COM MOTOBOYS



Falando sobre essa questão das motos barulhentas, Dr. Serginho contou que motociclistas formaram um grupo no WhatsApp para combinar uma manifestação contra o prefeito por conta das blitzes feitas pela Guarda Municipal. Apesar destes bloqueios que tem sido feito com certa frequência, inclusive com participação in loco do próprio Serginho, sejam para coibir o uso indevido de escapamentos barulhentos, os motoboys ficaram insatisfeitos por medo de terem suas motos recolhidas por conta de outros problemas, como CNH vencida ou multas atrasadas.



Por causa disso, cerca de 600 motoboys haviam se programado para fazer um protesto nas ruas contra o prefeito. Mas eis que Serginho acessou o tal grupo de WhatsApp e explicou, mais uma vez, qual era a real finalidade da blitz, que era apenas pra apreender os que utilizam o acessório irregular. "Você que tem sua moto barulhenta, coloque o escapamento original, porque se a GM pegar, vai apreender", disse o prefeito. Conversa vai, conversa vem, Serginho convenceu, e de "Motoboys contra Serginho", o grupo se tornou "Motoboys com Serginho". O vídeo abaixo comprova o que a gente está falando. Impressionante a habilidade em reverter uma situação de crise. A propósito disso, ele vai fazer uma audiência pública sobre o assunto na próxima quarta-feira (19), no auditório da Prefeitura. É a quarta audiência de Serginho em 45 dias de mandato.