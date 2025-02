Além de pescadores e prefeito, integrantes do Gabinete de Ações Pró-Lagoa, os secretários de Governo, Luiz Fernando Jr, de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, e de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o secretário adjunto de Pesca, Breno Santos, e o chefe de gabinete, Fernando Frauches, também participaram da reunião. - Foto: Gabrielly Costa

Publicado 17/02/2025 19:17

O prefeito Fábio do Pastel recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira (17), pescadores do Boqueirão, Camerum, Mossoró, Poço Fundo e Baleia. A reunião buscou alinhar esforços com os profissionais e debater a situação sanitária da Laguna de Araruama. Realizada na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, o encontro também abordou demandas da comunidade pesqueira aldeense.

Durante a reunião, o prefeito Fábio do Pastel destacou a importância do cuidado com a laguna, enfatizando o compromisso da Gestão Municipal e do Gabinete de Ações Pró-Lagoa em São Pedro da Aldeia. “Estamos todos muito empenhados nesse trabalho em prol da nossa lagoa, que, além de ser o principal atrativo turístico da nossa região, também é a fonte de sustento para os pescadores. Por isso, decidimos nos reunir com esses profissionais para que fiquem cientes de todas as ações em andamento e, assim, possamos trabalhar juntos em soluções eficazes”, afirmou.

Na oportunidade, os pescadores apresentaram ao prefeito aldeense demandas da comunidade pesqueira. Uma delas foi a construção de decks nas praias do Boqueirão, Poço Fundo, Baleia e Mossoró, visando oferecer mais espaço para a retirada do pescado. Para a construção desses novos espaços, seriam utilizados recursos da Câmara Técnica dos Pescadores, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ).

