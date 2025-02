Prefeita Daniela Soares - Reprodução

Publicado 19/02/2025 16:57 | Atualizado 19/02/2025 17:01

A Prefeitura de Araruama anunciou, nesta quarta-feira (14), a instauração de uma Comissão Especial de Auditoria Interna para investigar atos da administração municipal no período de 2021 a janeiro de 2025. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 18/2025, assinado pela prefeita Daniela Soares (ex- Daniela de Lívia), e tem como objetivo avaliar contratos, licitações, convênios e outras movimentações financeiras da gestão anterior, de Lívia de Chiquinho.



Segundo o decreto, a auditoria se faz necessária devido à falta de transição governamental, o que teria dificultado o acesso a informações sobre a real situação da administração pública. A comissão será composta por representantes da Procuradoria-Geral, da Controladoria-Geral, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Fazenda. O grupo terá um prazo inicial de 60 dias para apresentar um relatório detalhado, que poderá ser prorrogado caso necessário.

O documento final, que está disponível no Portal da Transparência, além de ser submetido à prefeita para homologação, será encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. A gestão municipal reforçou que o processo seguirá os princípios da transparência e do devido processo legal, garantindo ampla publicidade aos atos praticados.

Prefeita Daniela Soares entre o casal Lívia e Chiquinho da Educação Reprodução



“FREAR ALGUMAS COISAS”

Questionada pela redação, ela disse apenas que tomou essa atitude para “frear algumas coisas”. Mas seguramente é para levantar os mal feitos da ex-prefeita, afinal de contas o seguro morreu de velho, né? Ela acabou de assumir o governo e já tem muita gente querendo responsabilizá-la dos desvios da gestão passada, inclusive, seu ex-padrinho político, marido da ex-prefeita, Chiquinho do Chicote – ou Chiquinho da Educação.







