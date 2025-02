Prefeita Daniela Soares e novo secretário da pasta, Fabrício Veloso - Reprodução/ Arquivo pessoal de Fabrício Veloso

Prefeita Daniela Soares e novo secretário da pasta, Fabrício VelosoReprodução/ Arquivo pessoal de Fabrício Veloso

Publicado 18/02/2025 19:35

A Secretaria Municipal de Saúde de Araruama passou por uma mudança nesta segunda-feira (17). O secretário municipal de Saúde de Araruama, Sebastião Teixeira Carvalho, foi exonerado do cargo. Quem foi nomeado pela prefeita Daniela Soares (MDB) para ocupar a pasta, foi Fabrício Veloso. Como subsecretária, Cláudia Amaral, num movimento que, segundo a administração, visa “aprimorar os serviços e garantir melhorias no atendimento à população”.

A troca no comando da Saúde acontece em um momento delicado, no qual a gestão enfrenta críticas e suspeitas sobre a falta de medicamentos e insumos na Central de Medicamentos Municipal. A polêmica ganhou força após o vereador Oliveira da Guarda (União) questionar a disponibilidade desses itens e solicitar acesso às notas fiscais da Central – um pedido que teria sido negado pelo então secretário Sebastião Carvalho.

A justificativa oficial da prefeitura para a exoneração foi uma reestruturação no setor. No entanto, a proximidade entre a demissão de Sebastião Carvalho e as denúncias sobre a recusa em fornecer documentos que deveriam ser de acesso público alimentam suspeitas sobre o real motivo da mudança.

A situação se tornou ainda mais controversa quando a tentativa de fiscalização do vereador teria sido barrada por parlamentares de base. De um lado, Oliveira da Guarda alega que apenas cumpria seu dever de fiscalização. Do outro, vereadores afirmam que ele teria causado tumulto e usado a situação para se promover politicamente.