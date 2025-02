Secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, discursa durante evento - Mari Ricci/SECOM

Publicado 18/02/2025 15:18

Cerca de 200 pessoas prestigiaram a cerimônia de lançamento dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), promovida pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, na noite desta segunda-feira (17). O evento foi realizado no salão nobre do Charitas e contou com a presença de autoridades nacionais, estaduais e municipais, membros da imprensa e representantes da sociedade civil.



Entre as autoridades presentes estavam a secretária nacional do Comitê de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), Roberta Martins; o coordenador do Escritório Estadual do MinC-RJ, Eduardo Nascimento; o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho; o vice-prefeito, Miguel Alencar; além dos secretários municipais Victor Escapini (Governo), Carlos Ernesto Lopes (Cultura), Paulo Becker (Comunicação) e Marcelo Dusi (Desenvolvimento Econômico). O presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, vereador Milton Alencar, também participou da solenidade.



O prefeito, Dr. Serginho, destacou a rapidez da Secretaria de Cultura em viabilizar a utilização do montante referente a 2023, que deveria ter sido aplicado pela gestão anterior no ano passado:



“Em 47 dias, fizeram acontecer, cumpriram os requisitos formais para que esse recurso chegue à ponta, ao fazedor de arte, ao agente cultural. De uma maneira ou de outra, vamos entregar à população arte e cultura.”



Serginho falou ainda da dificuldade que o artista da cidade encontrava para participar de editais de fomento. “Espero que com a publicação desse edital nossos artistas locais sejam contemplados e consigam produzir aquilo que fazem de melhor, que é a produção de arte e cultura”, completou.



O secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, enfatizou a importância desse incentivo:



“Os editais têm como objetivo contemplar artistas, produtores culturais, coletivos e instituições que promovam ações culturais no município. Os recursos da PNAB fazem parte do nosso compromisso em garantir apoio contínuo ao setor cultural, ampliando oportunidades para a produção e difusão artística".

À coluna, ele falou sobre o risco desse investimento, que era para ter sido lançado no ano passado, voltar para o governo, caso os editais não fossem feitos: “O que mais me preocupou nessa transição de governo era o risco de perder mais de R$ 1 milhão, e aí a gente montou uma equipe super bacana que, em 47 dias, conseguiu lançar os editais”, comemorou.





Em entrevista, a secretária nacional do Comitê de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), Roberta Martins, elogiou muito o lançamento, disse que Cabo Frio está entre as poucas cidades que faz isso e ressaltou que o governo não faz distinção partidária. “O governo do presidente Lula não tem sigla partidária. A gente chega junto, porque o importante são as cidades, e o Edital de Cabo Frio está lindo”, disse.



Já o coordenador do Escritório Estadual do MinC-RJ, Eduardo Nascimento, ressaltou a importância de Cabo Frio para a Cultura do estado e da região. “Cabo Frio tem uma liderança regional e na cultura, a cidade tem que voltar a ter esse papel de ser líder na Região dos Lagos, chegando ao Norte Fluminense”. Sobre os editais, ele completou dizendo que “a Cultura de Cabo Frio deixou de fazer um gol contra, para fazer um golaço”.

Confira as entrevistas:





Como se inscrever



As inscrições para os editais começam nesta terça-feira (18) e seguem abertas até o dia 10 de março.



Os interessados podem se inscrever pelo site



Confira os editais:



- Edital Caminhos Culturais: prevê a contratação de oito projetos para intercâmbio e formação em arte e cultura.

- Edital de Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura: selecionará cinco projetos, divididos entre três categorias regionais básicas: Sede, Tamoios, Zonas Rurais e Periferias.

- Edital de Mostras e Formações: ao todo, serão oferecidas 13 vagas, sendo cinco na modalidade Formação Cultural e oito na modalidade Mostras Artísticas e Culturais.

- Edital de Apoio às Companhias Artísticas: contemplará dois projetos voltados para o apoio e manutenção de companhias artísticas sediadas em Cabo Frio.





Os detalhes sobre cada edital, incluindo valores, critérios de seleção e documentação necessária, estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura.

