Da esquerda para a direita: secretário de Turismo, Davi Barcelos; vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar; gerente consular, Lina Pannain e Cônsul-Geral do Canadá no Rio de Janeiro, François Jubinville - Divulgação

Publicado 19/02/2025 19:47

O vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, recebeu, nesta quarta-feira (19), a visita de cortesia do Cônsul-Geral do Canadá no Rio de Janeiro, François Jubinville, e da gerente consular, Lina Pannain. O secretário de Turismo, Davi Barcelos, também participou do encontro, que teve como objetivo estreitar os laços entre Brasil e Canadá, proporcionando aos representantes do consulado um melhor entendimento sobre o funcionamento do governo municipal e das instituições locais.

Durante a reunião, os visitantes puderam conhecer as potencialidades turísticas de Cabo Frio, que se destaca como um destino atrativo para turistas canadenses. Com belezas naturais, infraestrutura receptiva e um leque de experiências diferenciadas, a cidade busca ampliar sua visibilidade como destino turístico em âmbito nacional e internacional.

“Nossa cidade, com belezas naturais e infraestrutura receptiva, tem todas as condições para atrair cada vez mais turistas canadenses em busca de experiências únicas. Estamos trabalhando para fortalecer essa conexão, impulsionando parcerias que promovam o intercâmbio turístico e econômico”, destacou o vice-prefeito Miguel Alencar.

O secretário de Turismo, Davi Barcelos, também ressaltou a importância do encontro para a promoção do destino no mercado turístico.

“A reunião foi uma excelente oportunidade para apresentar Cabo Frio como um destino estratégico para o turismo internacional. Nossa cidade oferece atrativos que vão ao encontro do perfil do viajante canadense, desde praias paradisíacas até turismo de aventura e cultura. Queremos fortalecer essa ponte, promovendo ações que ampliem a visibilidade do nosso destino e fomentem o intercâmbio turístico”, afirmou.