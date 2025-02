Da esquerda para a direita: secretário de Governo, Marcus Valérius; gerente consular do Canadá, Lina Pannain; cônsul-geral do Canadá, François Jubinville; prefeito Alexandre Martins; secretário de Turismo, Thomas Weber e secretária de Marcus Valérius, Luciana Moreira - Divulgação/ ASCOM

Publicado 20/02/2025 17:44

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), recebeu nesta quarta-feira (19) o cônsul-geral do Canadá, François Jubinville, em um importante visita para fortalecer os laços entre Búzios e o país norte-americano. Durante o encontro, foram discutidas as potencialidades turísticas da cidade e oportunidades de parceria, além de ressaltar a facilidade dos turistas canadenses, que não precisam de visto para nos visitar.



O cônsul destacou o crescente número de turistas canadenses em Búzios e elogiou a segurança do município após uma reunião com o comandante da Polícia Militar. O Canadá também busca expandir parcerias nas áreas de cinema e energias sustentáveis, alinhadas com os projetos locais da Búzios Film Commission.

Também estiveram presentes, o secretário de Governo, Marcus Valérius, e sua secretária Luciana Moreira; o secretário de Turismo, Thomas Weber, e a gerente consular do Canadá, Lina Pannain.



A visita marca um importante passo para novas oportunidades de cooperação e desenvolvimento entre Búzios e o Canadá. Em sua passagem pela Região dos Lagos, o cônsul também esteve em Rio das Ostras, onde se encontrou com o prefeito Carlos Augusto (PL), e em Cabo Frio, onde se reuniu com o vice-prefeito Miguel Alencar (União), e o secretário de Turismo Davi Barcelos.