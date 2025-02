Cônsul-geral do Canadá, François Jubinville, presenteando prefeito Marcelo Magno (PL) - Divulgação/ ASCOM

Publicado 21/02/2025 12:18

ARRAIAL DO CABO - O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), recebeu nesta quinta-feira (20) o cônsul-geral do Canadá, François Jubinville, em seu gabinete. O encontro teve como foco o fortalecimento das relações entre o município e o país norte-americano, com destaque para possíveis parcerias nas áreas de turismo, meio ambiente e intercâmbio cultural.



Durante a reunião, o cônsul teve a oportunidade de conhecer mais sobre as riquezas naturais de Arraial do Cabo e seu potencial turístico. Segundo o consulado, o Brasil tem registrado um aumento expressivo de turistas canadenses nos últimos anos, o que reforça o interesse do país na região.

Marcelo Magno apresentou gráficos com dados sobre o turismo no município e ressaltou os baixos índices de criminalidade. Também foram abordados o calendário anual de eventos e a temporada de baleias, fatores que impulsionam o setor turístico local.

“Nossa maior vocação é o turismo. O município tem diversos projetos em andamento para fortalecer o setor e atrair empreendimentos privados, promovendo o turismo sustentável. Hoje somos a Capital Nacional do Mergulho e um dos destinos mais procurados no litoral do estado do Rio”, destacou o prefeito.