Da esquerda para a direita: secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes; prefeito, Serginho; secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes e vice-prefeito, Miguel AlencarSECOM

Publicado 21/02/2025 14:59

Na manhã desta sexta-feira (21), a Prefeitura de Cabo Frio e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) assinaram um Termo de Cooperação Técnica para o compartilhamento das instalações do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. Fechado há sete anos, o teatro será reformado e transformado em um polo de formação e um palco para apresentações artísticas e culturais, valorizando os fazedores de cultura cabo-frienses. A reabertura atende a um desejo antigo dos moradores, que há anos aguardam a valorização da cultura na cidade.



A parceria também prevê a oferta gratuita de um curso técnico em artes cênicas pela FAETEC, ampliando o acesso da população à formação artística e profissional.



A cerimônia contou com a presença do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, além de secretários municipais, vereadores, representantes da imprensa e membros da sociedade civil.

“Nós temos um olhar especial para a cultura e a educação, pois são pilares fundamentais para o crescimento do ser humano. Hoje, temos a oportunidade não apenas de iniciar a reforma do teatro, mas também de trazer uma escola de artes cênicas gratuita”, destacou o prefeito, Dr. Serginho.



O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, reforçou o compromisso com a formação artística. "Vamos abrir espaço para todos que desejam estudar teatro e aprofundar seus conhecimentos, desde o ensino fundamental", afirmou.





Já o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, ressaltou a importância da reabertura do teatro para a cidade. “O teatro engloba diversas expressões artísticas, como música, dança e poesia. Mantê-lo fechado por sete anos foi um grande prejuízo para o movimento cultural de Cabo Frio. Mas agora estamos iniciando um novo capítulo, e em breve todos poderão acompanhar esse momento histórico”, declarou.



As obras devem começar em breve, e a expectativa é que sejam concluídas até agosto.

