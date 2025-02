Serginho se reuniu com motoboys e motofretistas no auditório da Prefeitura - ASCOM

Serginho se reuniu com motoboys e motofretistas no auditório da Prefeitura ASCOM

Publicado 21/02/2025 16:16

Na tarde desta quinta-feira (20), motoboys e motofretistas de Cabo Frio e Tamoios participaram de uma reunião no auditório da Prefeitura com o prefeito Dr. Serginho (PL) e secretários municipais. O encontro foi agendado após operações realizadas pela Guarda Municipal para coibir o uso de escapamentos irregulares em motocicletas.



Durante a reunião, o prefeito ouviu atentamente as sugestões e reclamações da categoria. Um dos representantes, Eliaser Pereira, ressaltou a importância de regulamentar uma lei antiga que formaliza a profissão de motoboy no município. Já o profissional Stewys Airton pediu maior compreensão durante as fiscalizações. “Muitos colegas estão tendo as motos apreendidas por falta de um retrovisor, e esse é nosso único meio de sustento. Precisamos de uma abordagem mais humanizada,” destacou Stewys.



Entre as reivindicações apresentadas pela categoria estavam a implantação de pontos de apoio com banheiros e hidratação em locais estratégicos da cidade, a regularização de uma carteira de habilitação social subsidiada para motoboys e melhorias na segurança, especialmente na Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios.



Após ouvir as demandas, Dr. Serginho se comprometeu a avaliar cada sugestão com cuidado e agir dentro da legalidade. Ele já determinou ao secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, que inicie estudos para a instalação de pontos de apoio no Centro, no Grande Jardim Esperança e em Tamoios. Sobre as fiscalizações, o prefeito explicou que as operações continuarão, mas com foco principal nos escapamentos barulhentos, enquanto outras infrações serão tratadas inicialmente com orientações para que os profissionais possam se regularizar.



“Eu respeito muito a profissão de vocês e estou aqui para ajudar no que for preciso. Vamos analisar essa lei e regulamentar o que for necessário. Todo mundo precisa trabalhar, mas é importante que seja dentro da legalidade,” afirmou Dr. Serginho ao final da reunião.