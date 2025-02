Prefeito Dr. Serginho durante mutirão de limpeza - ASCOM

Publicado 24/02/2025 14:32

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), participou de um grande mutirão de limpeza realizado na manhã deste sábado (22) no Canal do Itajuru. A ação mobilizou centenas de voluntários e envolveu diversas secretarias municipais, forças de segurança e representantes da sociedade civil.



Apesar do sol forte e do cenário ideal para um dia de lazer, o prefeito e sua equipe dedicaram a manhã à retirada de toneladas de lixo das águas, em especial dos arredores da Estátua do Pescador, próximo à Ponte Feliciano Sodré. A mobilização foi realizada em parceria com a ONG Mar sem Lixo e contou com o apoio de mergulhadores, equipes de canoa havaiana, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Guarda Marítima.





Com roupa de mergulhador, Dr. Serginho fez questão de participar ativamente da retirada dos resíduos. Ele e um grupo de cerca de 20 mergulhadores removeram mais de 400 pneus do fundo do canal, além de garrafas de vidro, peças de metal, redes de pesca e até um aparelho de ar-condicionado. Os resíduos recolhidos encheram três caminhões de entulho, aliviando o impacto ambiental da poluição nas águas do canal.



"Mais do que uma limpeza, essa é uma ação de conscientização. Cabo Frio tem um patrimônio natural inestimável, e é nosso dever preservar. Vemos aqui muitas crianças participando, o que significa que estamos plantando a semente da responsabilidade ambiental para as futuras gerações", afirmou o prefeito.



A iniciativa também foi destacada por Gisele Letieri, vice-presidente da ONG Mar sem Lixo, que enfatizou a importância de despertar o senso de pertencimento na população local. "A gente precisa cuidar do que é nosso. Essas ações mostram que é possível mudar a realidade e reduzir os impactos da poluição nos oceanos", disse Letieri.



O mutirão de limpeza do Canal do Itajuru terá continuidade ao longo da semana, com novas operações realizadas por mergulhadores, forças de segurança marítima e equipes da Comsercaf. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Cabo Frio com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.