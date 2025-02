Deputada Zeidan, Paola Oliveira e Jayder Soares, patrono da Grande Rio - Reprodução

Deputada Zeidan, Paola Oliveira e Jayder Soares, patrono da Grande RioReprodução

Publicado 24/02/2025 15:19

A deputada estadual Zeidan (PT) marcou presença no último ensaio técnico da Acadêmicos do Grande Rio na Marquês de Sapucaí. Usando um boné da escola, ela acompanhou de perto a performance da agremiação e se encontrou com a atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola, e Jayder Soares, patrono da Grande Rio.



Nas redes sociais, Zeidan compartilhou um pouco da conversa que teve com Paolla, que se despede do posto de rainha de bateria este ano. “Nossa estrela brilhou na avenida mais uma vez. Falamos sobre o Carnaval e sua despedida como Rainha da Bateria. Linda como sempre!”, escreveu a parlamentar.



Durante o encontro, Zeidan também conversou com a atriz sobre a Moção póstuma concedida a João Nogueira, homenagem recebida pelo filho do sambista, Diogo Nogueira, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A deputada é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval, do Samba e dos Blocos de Rua e destacou a importância do reconhecimento ao legado do artista.



A presença das crianças de um projeto social em que Paolla e Diogo participaram também foi relembrada por Zeidan. “Um dia lindo com a presença das crianças do projeto”, comentou.



Sobre a preparação da Grande Rio, a deputada completou: “A Grande Rio vai brilhar na Avenida com muitas surpresas e um samba maravilhoso que vai levantar a arquibancada”.