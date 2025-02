Acompanhando Serginho nessa agenda na capital, estão os secretários de Meio Ambiente, Jailton Dias, e de Comunicação, Paulo Becker. - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 24/02/2025 19:14

O prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), foi para o Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (24), para tratar de mais um processo pra despoluir a laguna de Araruama. Um dos principais pontos é a dragagem para retirada do lodo da Praia do Siqueira. Por isso, teve uma reunião com o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), Bernardo Rossi, para solicitar o licenciamento para que o município faça essa dragagem. Serginho também pediu recursos, pois o município não tem dinheiro.



Conversando com Serginho por telefone, ele disse que a expectativa é que essa licença e a verba para executar o serviço saia em cerca de 40 dias. O lodo, que há décadas vem se formando no fundo da laguna vai ser colocado para fora, para secar, e a partir daí será verificado o índice de contaminação para depois disso qual será a destinação desse material. Essa é uma das ações fundamentais para livrar a praia de Siqueira daquela poluição que prejudica uma das enseadas mais bonitas de Cabo Frio.



Depois da SEAS, Serginho seguiu até a Agência Nacional de Petróleo (ANP) para consultar como está a situação para os novos campos maduros de petróleo, já que havia uma especulação de que Cabo Frio pudesse perder parte dos royalties por conta disso. No entanto, a notícia foi boa, o prefeito foi informado que isso não vai acontecer.



Por outro lado, Serginho soube lá na ANP que Arraial do Cabo vai 'explodir' em arrecadação por causa de novos postos.