Prefeita Daniela Soares recebe maior honraria da cidade, a Medalha TupinambáReprodução

Publicado 24/02/2025 18:05

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), surpreendeu ao participar da sessão solene da Câmara de Vereadores, que aconteceu neste sábado (22), na Primeira Igreja Batista, em comemoração aos 166 anos de emancipação da cidade. A presença da chefe do Executivo foi algo pouco visto nos últimos anos, já que sua antecessora, Lívia de Chiquinho, raramente comparecia a esse tipo de solenidade.

Também estava presente a sua vice, Verônica Januário (Novo). Além delas, diversos vereadores marcaram presença, entre eles o presidente da Câmara, Magno Dheco (MDB). Também compareceram os secretários das diversas pastas.



Outros políticos importantes, como a ex-vereadora Penha Bernardes (PL), a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal (PL), a secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, Manoela Peres, o secretário de Relações Institucionais, Antônio Peres, e o vice-prefeito de Iguaba Grande, Marciley Lessa (PL), estiveram presentes.



O evento estava completamente lotado, a ponto de parar o trânsito na rua, apesar da presença de diversos guardas municipais fazendo a segurança do local.



Durante o evento, a prefeita fez um discurso marcante e esbanjou elegância, vestindo um traje sofisticado que chamou a atenção dos presentes. Mais do que um simples gesto protocolar, sua presença reforçou uma nova postura de aproximação entre a gestão municipal e o Legislativo local.



Daniela ainda foi homenageada com a maior honraria da cidade, a Medalha Tupinambá, um reconhecimento à sua contribuição para o município.