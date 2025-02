O evento será foi pelos professores e advogados Thiago Dias e Hugo Carvalho e voltado para os servidores da Secretaria de Educação de Arraial do Cabo, com a participação também de secretários e do prefeito Marcelo Magno (na ponta direita) - Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:38

Visando melhorar a gestão e governança da Educação, o município de Arraial do Cabo, por meio do Fundo Municipal de Educação, contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).



A parceria tem como objetivo realizar um diagnóstico completo da administração da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, visando o aprimoramento e o planejamento estratégico das ações da pasta, tornando mais eficiente a gestão dos contratos, a revisão das normas e regulamentos.



No contrato, também está prevista a adequação da Secretaria à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à Lei de Acesso à Informação, além da criação de um plano para acompanhar e avaliar o desempenho educacional dos alunos da Rede Municipal.



“Esse é mais um passo importante para o aprimoramento da Educação no município. Um dos principais resultados esperados é o desenvolvimento de uma ferramenta que permitirá um controle mais eficiente da gestão educacional e de seus indicadores, buscando melhorar a classificação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), além do foco nas boas práticas administrativas e no atendimento à legislação”, afirma o secretário de Educação Bernardo Alcântara.



As ações começaram nesta terça-feira (25), às 14h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, com o “Seminário In Company - Projeto de Modernização da Gestão e Fortalecimento da Governança para Resultados”, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O evento foi ministrado pelos professores e advogados Thiago Dias e Hugo Carvalho e voltado para os servidores da Secretaria de Educação de Arraial do Cabo.