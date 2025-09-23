Prefeito Carlos Augusto Balthazar acompanhou a apresentação da nova equipe de limpeza urbana, que chega com estrutura ampliada e equipamentos modernos - Foto: Divulgação

Prefeito Carlos Augusto Balthazar acompanhou a apresentação da nova equipe de limpeza urbana, que chega com estrutura ampliada e equipamentos modernosFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:24

Rio das Ostras - Rio das Ostras iniciou uma nova etapa na limpeza urbana com a chegada de uma empresa que assumiu os serviços de varrição, poda e roçada no município. A iniciativa trouxe uma estrutura reforçada, equipamentos modernos e um efetivo maior, com o objetivo de melhorar a organização das ruas, avenidas e orlas da cidade.

Nesta segunda-feira, o prefeito Carlos Augusto Balthazar, acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ricardo Torres, se reuniu com boa parte da equipe para um momento de integração. Ao todo, 15 equipamentos modernos, incluindo retroescavadeiras, e 172 conjuntos de containers, vassouras e pás identificadas foram apresentados para apoiar os trabalhos de limpeza.

A nova empresa absorveu quase toda a mão de obra da prestadora anterior, passando de 158 para 350 profissionais, entre equipes de rua, supervisores e diretores. A ampliação permite uma presença mais constante nas áreas urbanas e na orla, garantindo maior eficiência na prestação do serviço.

O prefeito Carlos Augusto ressaltou que os resultados devem ser percebidos pela população já nas primeiras semanas. “Estamos entrando em uma nova fase da limpeza pública. Com mais recursos humanos e equipamentos, a cidade ficará mais organizada, limpa e acolhedora para moradores e visitantes”, afirmou.

No último fim de semana, a empresa atuou na orla de Costazul durante o evento Ecogames, reforçando a importância do trabalho em eventos públicos e garantindo bem-estar e segurança para todos.

O município reforça que, além do investimento em serviços e equipamentos, a colaboração da população é essencial. “Melhoramos a prestação de serviços, mas pedimos que os moradores respeitem os horários de coleta e não descartem resíduos fora do local adequado”, acrescentou o prefeito.