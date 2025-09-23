Prefeito Carlos Augusto Balthazar acompanhou a apresentação da nova equipe de limpeza urbana, que chega com estrutura ampliada e equipamentos modernosFoto: Divulgação
Mais eficiência na limpeza: Rio das Ostras aposta em novo contrato e reforço de equipes
Cidade ganha equipamentos modernos e maior efetivo para varrição, poda e roçada
Tomógrafo móvel chega a Rio das Ostras para zerar fila de exames
Unidade instalada no Centro vai atender pacientes com demandas reprimidas desde 2024
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Coleta de lixo em Rio das Ostras muda horários para melhorar eficiência
Alteração começa nesta quarta-feira e visa agilizar trabalho das equipes e reduzir transtornos no trânsito
Operação do 32° BPM resulta na apreensão de menores com drogas
Ação policial na Avenida Costa Azul resulta em apreensão de entorpecentes e responsabilização de adolescentes
Fim de semana será de imersão na cultura geek com eventos gratuitos no Rio de Janeiro
Plaza Geek em Rio das Ostras e Geek Fest na Barra prometem experiências interativas, jogos e desfiles de cosplay
