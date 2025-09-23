Unidade Móvel de Tomografia Computorizada estaciona na Praça José Pereira Câmara para atender a população com exames agendados pelo COGA - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:24

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebe a partir desta terça-feira (23), a Unidade Móvel de Tomografia Computorizada da Secretaria de Estado de Saúde. Instalado na Praça José Pereira Câmara, no Centro, o tomógrafo itinerante vai atender pacientes que aguardam exames desde 2024, além dos casos atualmente regulados pelo COGA (Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria) da Secretaria de Saúde do município.

Todos os exames serão realizados exclusivamente mediante agendamento pelo COGA. Os pacientes que já deixaram seus pedidos estão sendo contatados para marcar o exame. Quem mudou de endereço precisa atualizar os dados junto à coordenadoria para não perder o atendimento. A unidade não realizará exames sem agendamento prévio.

Rosimeri Azevedo, subsecretária de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, destaca a importância da parceria com o Governo do Estado: “O apoio do Estado nos permite atender a população que precisa deste serviço. Nossa meta é realizar 50 exames por dia nesta primeira semana e até 100 diários na próxima”, afirmou.

A tomografia de múltiplos detectores oferece diagnóstico rápido e preciso, indicado para traumas, tumores, infecções e outras alterações, permitindo que os pacientes recebam tratamento adequado em menor tempo. A Unidade Móvel funcionará até 4 de outubro, garantindo acesso mais ágil e eficiente aos exames essenciais para a saúde da população.