A bibliotecária Jaqueline Almeida, responsável pela curadoria ao lado de Raquel Mazziotti, destaca que as escolas já estão equipadas com obras que dialogam com o tema - Foto: Ilustração

Publicado 14/11/2025 10:17

Rio das Ostras - A 3ª edição da Feira Literária das Escolas Municipais de Rio das Ostras chega para transformar o dia 18 de novembro em um grande encontro entre livros, ideias e pessoas. A FLiRO, organizada pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Núcleo de Gestão Pedagógica, cria um ambiente em que crianças, jovens e educadores podem vivenciar a literatura de forma afetiva, dinâmica e cheia de descobertas. A proposta deste ano reforça que cada leitor encontra sua identidade na página que toca o coração.

Com o tema Leitura e diversidade, infinitas possibilidades, a programação apresenta oficinas, espaço sensorial com experiências inclusivas, apresentações artísticas, falas de escritores e exposições que valorizam o que foi produzido pelos alunos durante todo o ano letivo. O objetivo é fortalecer o vínculo com o livro como ferramenta de conhecimento, lazer e expressão.

O evento acontece no Núcleo de Gestão Pedagógica, na Rua Santa Catarina, número 155, no bairro Extensão do Bosque, dividido em três turnos. A programação contempla desde pequenos da Educação Infantil até estudantes da EJA, garantindo que cada faixa etária encontre atividades adequadas e inspiradoras.

A bibliotecária Jaqueline Almeida, responsável pela curadoria ao lado de Raquel Mazziotti, destaca que as escolas já estão equipadas com obras que dialogam com o tema. Ela afirma que a feira busca estimular o pensamento crítico e o sentimento de pertencimento, ampliando a visão de mundo dos alunos por meio da leitura e da valorização da diversidade.