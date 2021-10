Dois criminosos são presos com grande quantidade de drogas em comunidade de Niterói - Divulgação

Dois criminosos são presos com grande quantidade de drogas em comunidade de NiteróiDivulgação

Publicado 30/10/2021 12:31 | Atualizado 30/10/2021 12:33

Rio - Dois criminosos foram presos nesta sexta-feira com grande quantidade de drogas na comunidade do Atalaia, no Sapê, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Com eles, os policiais militares apreenderam uma pistola, 112 pedras de crack, 233 pinos de cocaína e 141 invólucros de maconha.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12ºBPM (Niterói) realizava patrulhamento na área quando avistou os suspeitos, que fugiram. A ocorrência foi encaminhada para a 79ªDP (Jurujuba).