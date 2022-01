Justiça solta mulher suspeita de aplicar golpes no mercado imobiliário - Reprodução

Publicado 31/01/2022 17:54

Rio - A Justiça do Rio soltou Tarinni Torres Cavalcanti, conhecida como Tata Torres, de 35 anos, que foi presa por agentes da Delegacia de Repressão a Crimes de Internet (DRCI), na última quinta-feira, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela estava com documentos de outra pessoa e foi autuada em flagrante por falsidade ideológica e falsa identidade . Durante a audiência de custódia na sexta-feira (31), a juíza Ariadne Villela Lopes, da 17ª Vara Criminal, não converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Na decisão, a magistrada considerou que a conduta criminosa imputada à moça não se caracteriza por violência ou grave ameaça e determinou apenas o comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades.

De acordo com as investigações, Tata já era procurada pela polícia por ser especialista em aplicar golpes, principalmente no mercado imobiliário. Os policiais apuraram que as vítimas da suspeita tinham dificuldade em reaver seus bens locados em nome de terceiros.



Ainda segundo a delegacia, Tata ainda mantinha uma clínica de estética e um apartamento na Barra da Tijuca, sem pagar nada de aluguel, dando um grande prejuízo aos seus proprietários.



A DRCI ainda informou que ela responde mais de 30 estelionatos e outras fraudes. O delegado Pablo Sartori, titular da especializada, irá apurar outras ocorrências na qual Tata figura como autora, para que a mesma responda criminalmente por seu delitos.