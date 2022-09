Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, serviu como polo de atendimento - Cleber Mendes / Agência O Dia

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, serviu como polo de atendimentoCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 18/09/2022 10:35 | Atualizado 18/09/2022 11:05

Rio - O primeiro dia do mutirão de cadastramento e atualização do CadÚnico registrou 3.266 atendimentos nos oito polos montados pela prefeitura. Cerca de 300 profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) atuaram na ação, que aconteceu neste sábado (17), nos bairros Bonsucesso, Rocha, Pavuna, Rio das Pedras, Madureira, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz."Estamos unindo esforços nesses mutirões para atender o máximo possível de pessoas. Esse tem sido o nosso desafio desde que ocorreu o criminoso ataque hacker aos computadores da Prefeitura", enfatizou a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.Pouco antes do início dos atendimentos, que começou às 9h, as equipes da SMAS se preparavam para cadastrar e atualizar as famílias em formulários de papel, pois o sistema do CadÚnico estava fora do ar e só foi normalizado faltando cinco minutos antes dos trabalhos começarem. Durante a última semana, os Cras de quase toda a cidade registraram longas filas."Eu não tenho ninguém pra ficar com a minha filha e tento alguns trabalhos como autônoma fazendo sobrancelhas. Mas está muito difícil, porque eu só posso atender em casa e as clientes não aceitam. Eu quero muito trabalhar, mas sinto que há uma resistência nas empresas com pessoas que têm filhos. O pouco que eu consigo eu compro gás, comida e tento pagar o aluguel. Conseguir hoje realizar o meu Cadastro Único me dá uma esperança muito grande de poder viver melhor. Essa ajuda está sendo de muito valor pra mim e para minha filha", contou a técnica de enfermagem desempregada há um ano, Carla Monique Azevedo, 27 anos, mãe de uma filha de 3, que conseguiu se cadastrar neste sábado no polo de Campo Grande.