Após o passeio, os cães foram levados para a Arena Plaza - Divulgação

Após o passeio, os cães foram levados para a Arena PlazaDivulgação

Publicado 28/11/2022 12:12

Rio - Um evento realizado neste domingo (27) recebeu a visita de cerca de 150 cães da raça Golden Retriever no shopping Plaza Niterói, na Região Metropolitana.



O encontro fez parte da Arena Plaza e foi promovido pelo grupo GCN Golden Niterói, que conta com 350 membros. Os peludos chegaram por volta das 17h e subiram pelas escadas rolantes do shopping no colo de seus donos. Após um passeio pelo mall, eles foram até a Arena, no G6, onde acontece a festa de Copa do Mundo do Plaza.



Com adereços natalinos, os Goldens enfeitaram o ambiente e encantaram o público. O grupo também promoveu sorteio de duas cestas de Natal, além de outros brindes para os presentes. Com o sucesso do primeiro encontro, o GCN planeja promover outros passeios como este no Plaza.



"Nós vimos um shopping fazer um evento com 90 Goldens e resolvemos reproduzir. A ideia era realizar um passeio e distribuir os brindes que os parceiros doam. Não imaginei que iria repercutir tanto", comemora Klisman Avilez, fundador e administrador do grupo.



Em um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os cães, no colo de seus donos, descem as escadas rolantes do local usando adereços natalinos. Veja: