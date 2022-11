Forte chuva causa alagamento na rua Mariz e Barros, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/11/2022 20:41 | Atualizado 28/11/2022 21:22

Rio - Moradores de São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio, sofreram com a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (28). Devido ao grande volume de água que caiu durante 1 hora nessas regiões, diversos bairros ficaram alagados. Em São Gonçalo, bairros que costumam alagar com mais facilidade foram afetados com bolsões d'água.

Veja os vídeos abaixo.



Entre os bairros afetados estão: Mutuá, Neves, Covanca, Mutuapira, Boaçu, Trindade, Alcântara, Centro, Jardim Catarina, Novo México e Nova Grécia. Em Alcântara, moradores da Travessa A e B fizeram um apelo nas redes sociais para o prefeito capitão Nelson e o Governo do Rio de Janeiro. Segundo eles, quando há registro de chuva forte o rio Alcântara transborda. "Nós moradores sofremos há anos pedimos a drenagem do rio Alcântara, pois mesmo quando para a chuva o rio coloca a água pra fora".

A prefeitura de São Gonçalo informou que o município permanece em estágio de observação. Houve acionamento de duas sirenes, nos bairros novo México e Nova Grécia, com abertura de pontos de apoio. Houve apenas um chamado de queda de muro, sem vítimas, em Nova Cidade. A Defesa Civil alertou a população, previamente, via SMS e redes sociais, para as fortes chuvas que caíram na cidade, em alguns pontos chegando a 94mm/h. Apesar dos pontos de alagamentos, não houve ocorrências de maior gravidade. A Defesa Civil segue em monitoramento, com equipes de plantão 24h.

Em Niterói, uma das principais vias de acesso à cidade e saída ficou alagada. Devido aos bolsões d'água, muitos carros ficaram parados em postos de combustíveis aguardando a água abaixar. Houve também registro de alagamento na Rua Mariz e Barros, e Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O local conta com diversos bares, a maioria lotado por conta do jogo do Brasil contra a Suíça pela Copa do Mundo.

Vejam como ficou Av Paula Lemos

Bairro Mutua



Rua Mariz e Barros

Icarai

