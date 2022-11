Dependendo do resultado do julgamento na próxima semana, Sérgio Cabral poderá ser colocado em liberdade. - Valter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Dependendo do resultado do julgamento na próxima semana, Sérgio Cabral poderá ser colocado em liberdade.Valter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Publicado 28/11/2022 19:49 | Atualizado 28/11/2022 21:15

Rio - O Superior Tribunal Federal (STF) vai retomar, na próxima semana, o julgamento de um pedido de liberdade do ex-governador Sérgio Cabral sobre o processo da Lava Jato do Paraná, o único que o mantém na prisão. As audiências serão realizadas de forma virtual de 9 a 16 de dezembro.

No começo de novembro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu um habeas corpus para Cabral , mas o ex-governador continuou preso por causa do processo em que foi condenado por propinas na obra de construção do Complexo Petroquímico do Rio pela Petrobras.

O pedido de soltura era condicionado à inexistência de prisões em outro processo. Segundo a defesa de Cabral, o ex-governador tem uma ordem de prisão que ainda aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, dependendo do resultado do julgamento na próxima semana, Sérgio Cabral poderá ser colocado em liberdade.