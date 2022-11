O dentista Pablo Torquilho, baleado após assalto em Engenho de Dentro, está em estado regular - Reprodução

O dentista Pablo Torquilho, baleado após assalto em Engenho de Dentro, está em estado regularReprodução

Publicado 28/11/2022 19:37 | Atualizado 28/11/2022 19:47

Rio – O dentista Pablo Torquilho Duarte, de 36 anos, passará por uma cirurgia reparadora, nesta terça-feira (29), para reconstruir a musculatura do abdômen. O dentista ficou gravemente ferido após ser baleado por criminosos em um assalto na madrugada do último dia 20, em Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

Depois de apresentar estado de saúde grave por cinco dias, ele segue internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Norte D'Or, mas desde sexta-feira (25) permanece em estado regular.

À reportagem do DIA, a secretária do dentista contou que Pablo relatou um pouco como foram as circunstâncias no momento do assalto. Segundo Pablo, o suspeito pediu a carteira dele. Ele, então, baixou a mão para pegá-la no bolso de trás da calça. O assaltante pensou que ele fosse policial e perguntou: "você é polícia?" mas, em seguida, já disparou quatro tiros contra o homem, mesmo ele tendo afirmado que não trabalhava como militar.



O caso aconteceu pouco depois de meia noite de domingo (20), quando Pablo e Camila, sua mulher, voltavam da casa de amigos. Segundo os relatos, criminosos em um carro modelo Jeep Renegade fecharam o veículo do casal na esquina da Rua Pernambuco com a Rua 2 de Fevereiro, declarando o assalto.



De acordo com a mulher, o casal desceu do veículo com as mãos levantadas. Mesmo se mostrando de acordo com as vontades dos assaltantes e Pablo dizendo que não era policial, os assaltantes alvejaram o dentista. Ele foi socorrido por um dono de um restaurante da rua do crime, que o levou às pressas ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Na unidade municipal, ele passou por uma cirurgia e ficou internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Na noite seguinte, segunda-feira (21), Pablo foi transferido para o CTI do hospital particular em Cascadura. Ele ficou cinco dias respirando com o auxílio de aparelhos e recebe tratamento para estabilização da pressão e antibióticos.