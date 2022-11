Linha Amarela também receberá limpeza da rede de drenagem, poda, roçada e paisagismo - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 28/11/2022 17:56 | Atualizado 28/11/2022 18:30

Rio – A Linha Amarela irá passar, ao longo desta semana, por ações de manutenção em diversos trechos da via. Segundo a Lamsa, concessionária responsável, o objetivo é atender melhor aos usuários durante a Copa do Mundo. Entre os serviços realizados estão reformas em viadutos e em dispositivos de contenção.

A iniciativa, que faz parte do cronograma permanente de conservação da rodovia, tem início nesta segunda-feira (28) e vai até domingo (4). Além das reformas mencionadas, a concessionária realiza serviços no asfalto, poda, roçada e paisagismo.

Reparos nos dispositivos de contenção da Linha Amarela acontecem durante o período da noite na altura de Água Santa, Encantado, Piedade e Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O serviço será realizado das 21h às 5h do dia seguinte na pista sentido Fundão. Não haverá interdições na via.

Durante o dia haverá manutenção na estrutura dos viadutos Pavuna e Democráticos, no trecho localizado entre Inhaúma e Higienópolis, somente na pista sentido Fundão. O Viaduto Amaro Cavalcanti, em Piedade, também recebe o serviço no trecho sobre a Vila Olímpica do Encantado, tanto na pista sentido Fundão quanto na pista sentido Barra. Em ambos os casos, os trabalhos acontecem das 9h às 16h com tráfego livre.

O trabalho de recuperação do asfalto será feito em diversos pontos, distribuídos por quase toda a extensão da via. A concessionária também realizará a limpeza no Rio Faria Timbó e a remoção de uma árvore caída às margens dele.

Outra iniciativa programada é a limpeza em quatro pontos da rede de drenagem para evitar alagamentos em dias de chuva. O serviço acontece no horário da noite, entre 21h e 5h, com pistas liberadas para o tráfego nos seguintes trechos:

– Entorno do prédio administrativo, entre o Túnel da Covanca e Água Santa, na pista sentido Barra

– Acesso 4A, saída 5 e acesso 5A, na altura de Del Castilho, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra

– Acesso 7 e saída 7, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra

– Viaduto Democráticos, na altura de Higienópolis, na pista sentido Barra