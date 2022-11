Com mais de 3 mil jovens formados, o programa NAVE é desenvolvido em duas escolas públicas de tempo integral, em Pernambuco e no Rio - Renata Mello

Rio - O Colégio Estadual José Leite Lopes abriu as inscrições para ingresso de novos alunos em 2023 até o dia 9 de dezembro. O Núcleo Avançado em Educação (Nave), programa de inovação em educação criado e desenvolvido há 16 anos pelo 'Oi Futuro', em parceria com os governos do Rio de Janeiro e de Pernambuco, oferece Ensino Médio integrado ao profissional voltado para inovação e tecnologias digitais.





Os candidatos podem se inscrever por meio do Com cursos técnicos em Programação de Jogos e Multimídia e aulas em período integral, das 7h às 17h, as escolas do programa preparam jovens para profissões contemporâneas nas áreas digital e criativa, como produção de games, aplicativos e produtos audiovisuais.Os candidatos podem se inscrever por meio do site . A inscrição é realizada pelo sistema Matrícula Fácil, da Secretaria de Estado de Educação do Rio, que concentra o processo de matrícula para mais 1.200 unidades de ensino estaduais. As vagas do Nave Rio são voltadas para estudantes que vão iniciar o 1º ano do Ensino Médio em 2023.

"Nas escolas do programa Nave, o aprender anda de mãos dadas com o criar; o ensinar caminha junto com a produção de conhecimentos. No Nave, a tecnologia não é um fim em si, mas um meio, que utilizamos para traçar novas jornadas de aprendizagem e para preparar estudantes e professores para os desafios de um mundo cada vez mais conectado e digital. Experimentamos práticas educacionais que façam mais sentido para as novas gerações, que possam dar novos significados para a realidade do século 21 e conectar os jovens com o mercado de trabalho assim que saem da escola", diz Sara Crosman, presidente do 'Oi Futuro'.



Com mais de 3 mil jovens formados, o programa Nave é desenvolvido em duas escolas públicas de tempo integral, em Recife, desde 2006, e no Rio, desde 2008. Em 2022, a unidade pernambucana do programa ficou entre as 10 melhores escolas públicas de Ensino Médio do Brasil, de acordo com dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) divulgados em outubro.

Como estratégia pedagógica, o programa estimula a integração das disciplinas regulares e técnicas dos currículos de Programação e Multimídia, articulando teoria e prática por meio de projetos mão na massa. Dessa forma, é possível unir, a matemática e modelagem tridimensional para estudar geometria espacial.

O Nave também promove a conexão entre escola e mercado de trabalho por meio do programa Geração Nave, que oferece oportunidades de trabalho aos jovens formados nas escolas do programa, com colocação profissional em áreas estratégicas da Oi e de outras empresas do ecossistema de inovação.