Cabos foram furtados na altura da estação de Mesquita (ramal Japeri) - SuperVia

Publicado 28/11/2022 18:09 | Atualizado 28/11/2022 18:37

Rio – Dois homens foram presos em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (28), após furtarem cabos da malha ferroviária, na altura da estação de Mesquita (ramal Japeri), na Região Metropolitana do Rio. A prisão foi realizada por agentes do 20º BPM (Mesquita).

Um colaborador da equipe de segurança da empresa teria avistado os dois suspeito furtando, quando realizava sua vistoria de rotina local. Os homens ainda correram e fugiram ao avistarem o segurança, pulando o muro da estação. Porém, ao chegarem na rua, foram presos em flagrante pelos agentes do Batalhão de Mesquita, que realizavam policiamento pela Avenida Baronesa de Mesquita.

O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita).

Em nota, a SuperVia lamentou que crimes dessa natureza causem “problemas para o sistema ferroviário fluminense, do qual dependem milhares de passageiros todos os dias” e lembrou que, quando esse tipo de situação ocorre, é obrigada a adotar imediatamente uma série de medidas emergenciais para garantir a segurança operacional do sistema e do serviço: “entre elas estão as interrupções temporárias na circulação dos trens, aumento no intervalo das viagens, aumento do tempo de percurso, entre outras.”