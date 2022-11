Após localizarem o corpo, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados por vizinhos para a ocorrência - Reprodução

Publicado 28/11/2022 17:31 | Atualizado 28/11/2022 17:33

Rio - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na localidade de Mato Alto, em Itaipuaçu, em Maricá, na noite de sábado passado (26).

Após alerta feito por um vizinho, que encontrou a vítima sem vida, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados. De acordo com a corporação, no local, os policiais encontraram um corpo de um homem e isolaram a área para que fosse realizada a perícia.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).